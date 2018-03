VIDEO: Smrtící kobra nezvládla svoji kořist a dávila se vejci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladá kobra se v jižní Indii „vloupala“ do kuchyně jednoho z domu a snědla tam tři vejce. Když si rodina jednoho z nejvíce jedovatých hadů ve svém příbytku všimla, začala panikařit. Zvíře se zaleklo a snažilo se schovat. Místní záchranář vyhnal kobru ven, kde se na něj snažila zaútočit. Najednou všichni sledovali, jak se had podivně kroutí a vyvrhne ze sebe snězená vajíčka. Je to kvůli tomu, že hadi se po jídle pohybují pomalu a pokud se cítí v nebezpečí, tak potravu raději vyvrhnou a odplazí se pryč.

video: AP