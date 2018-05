VIDEO: Sci-fi RPG Insomnia se odehrává na obrovské mezihvězdné stanici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sci-fi RPG Insomnia se odehrává na obrovské mezihvězdné stanici

Zajímavě vypadající sci-fi RPG Insomnia: The Ark uspělo v roce 2014 na Kickstarteru, když se jeho autorům podařilo vybrat přes 90 tisíc dolarů (necelé dva miliony korun). Ruští vývojáři tehdy slibovali, že hotovo bude do konce roku 2015, nakonec jim to zabralo ještě o pár let více. Nyní to však vypadá, že už se konečně blíží do finiše a hra by měla vyjít ještě letos.

video: Studio MONO