Nelíbí se mi, kam Internet směřuje, říká jeho zakladatel

Technologičtí giganti jako Facebook nebo Google narostly do ohromné velikosti a měli by být rozbití. To si myslí zakladatel sítě World wide web sir Tim Berners-Lee. Taky si ale myslí, že je pravěpodoné, že jejich dominantní pozici ohrozí neustálý vývoj trhu.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters