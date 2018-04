VIDEO: Babiš by neměl pro získání vlády s důvěrou přesáhnout termín, řekl Zeman Bartošovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš by neměl pro získání vlády s důvěrou přesáhnout termín, řekl Zeman Bartošovi

Ivan Bartoš, který přišel na Hrad po Fialovi, se na úterní schůzce s prezidentem bavil o tom, zda nepověří sestavením vlády někoho jiného než premiéra v demisi Babiše. I jemu Zeman řekl, že Babiš nepřesáhne pro získávání vlády s důvěrou termín konec června. „Zdůraznil, že pokud nějaký termín určí prezident, tak by byl prezident velmi rozzloben, kdyby nebyl dodržen. Co si pod tím představit, těžko říci. To, že by Andreji Babišovi odebral tuto možnost, to tam nezaznělo,“ uvedl šéf Pirátů.

