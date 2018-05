VIDEO: Jan Hamáček chce zabránit rušení matrik Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jan Hamáček chce zabránit rušení matrik

V případě, že sociální demokracie v referendu schválí vstup do vlády s hnutím ANO, chce předseda ČSSD Jan Hamáček jako ministr vnitra zabránit zrušení matriky v některých menších obcích, které plánuje současná vláda v demisi. Pro občany těchto obcí by to znamenalo, že by kvůli třeba vyřizování pohřbů či svateb dojížděli někam jinam.

video: iDNES.cz