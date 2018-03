VIDEO: Přišli o dům. Rodině hrozí, že jí seberou čtyři děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Štěrbovi bydleli ve vlastním domě v Uherském Ostrohu. Jenže výdaje rodiny byly vyšší než příjmy, a tak se postupně zadlužovali. Až přišel exekutor a dům dal do dražby. Rodina se čtyřmi dětmi sice v domě bydlí dál, ale teď musí platit jak hypotéku, tak nájem novému majiteli. K tomu i školku, družinu, jízdné, dluhy a samozřejmě jídlo a další věci. S rodinným příjmem 15 tisíc to ale nezvládá a splátky hypotéky či nájmu odkládá. Pokud by ale rodina přišla o přístřeší, hrozilo by jí odebrání dětí. Na Jarmarku OnaDnes 28. dubna jim budete moci pomoci. Nebo můžete zaslat peníze na číslo účtu veřejné sbírky Nadace Terezy Maxové - 2102710424/2700, variabilní symbol 280418.

video: Matěj Smlsal, Peter Antalík, iDNES.cz