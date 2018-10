VIDEO: Byl to udavač, říká Hutka. Lže, tvrdí Srp Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud začal projednávat spor bývalého předsedy Jazzové sekce Karla Srpa a písničkáře Jaroslava Hutky. Srp požaduje omluvu za tvrzení, že donášel komunistické Státní bezpečnosti (StB). Hutka to uvedl poté, co chtěl prezident Miloš Zeman prosadit Srpa do etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje. Zpěvák na svých výrocích trvá, podle něj jsou pravdivé a u soudu to chce prokázat.

