Když se řekne Moravský kras, asi každý si vybaví Macochu a jeskyně severně od Brna. Podobně je to s Českým krasem na Berounsku. Ale Ledečský kras? O něm ví málokdo. Je to jediná krasová oblast na Vysočině. Malé jeskyně tu nejsou veřejně přístupné, přesto vás do nich zavedeme.

video: iDNES.cz