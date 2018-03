VIDEO: Obžalovaný tvrdí, že ho k zločinu vedl hlas mrtvého dědy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obžalovaný tvrdí, že ho k zločinu vedl hlas mrtvého dědy

Jiří Kilian, který se loni v létě v pražské Ruzyni pokusil zavraždit jemu neznámého seniora, půjde do vězení na deset let. Původní trest mu dnes o tři roky zpřísnil Vrchní soud v Praze, který vyhověl odvolání státní zástupkyně. Kilian se do důchodcova bytu dostal pod vlivem přechodné duševní poruchy, která se u něj projevila poté, co vysadil alkohol. Proto mu soudy nařídily také ambulantní protialkoholní léčení. Verdikt je pravomocný.

video: iDNES.cz, Jiří Pánek, Alex Šulc