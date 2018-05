VIDEO: Jiří Paroubek chce za Ostravu do Senátu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jiří Paroubek chce za Ostravu do Senátu

Bývalý premiér Jiří Paroubek by se mohl vrátit do vrcholné politiky. Ostravská ČSSD ve čtvrtek schválila, že právě jeho chtějí jako kandidáta v podzimních volbách do Senátu. Nominační konferenci však přerušili, protože podle stanov strany musí Paroubka schválit předsednictvo strany. Teprve poté potvrdí jeho kandidaturu i ostravští straníci.

video: iDNES.cz