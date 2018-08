VIDEO: Jmenování ministryně práce a sociálních věcí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jmenování ministryně práce a sociálních věcí

Prezident Miloš Zeman při jmenování požádal ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), aby připravila návrh zákona o hospicové péči. Předchozí tři ministři zdravotnictví, které o to požádal, prý selhali. Zeman by byl také rád, kdyby v Česku vznikl zákon o dobrovolnictví. Mobilizoval by totiž k činnosti i starší lidi.

video: Miloš Zeman - prezident České republiky