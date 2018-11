VIDEO: Kino skrývá kryt, který by schoval tisíc Přerovanů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kino skrývá kryt, který by schoval tisíc Přerovanů

Při příležitosti stoletého výročí vzniku Československa dostali lidé v Přerově možnost poprvé nahlédnout do protiatomového krytu v přerovském kině Hvězda. To je jedním ze tří kin v republice, která by v případě ohrožení dala lidem naději na přežití, podobná jsou ještě v Prostějově a Uherském Hradišti.

video: iDNES.cz