VIDEO: Kostnici v Kutné hoře čeká rekonstrukce, experti očistí každou kost Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kostnici v Kutné hoře čeká rekonstrukce, experti očistí každou kost

Restaurátoři dnes v kutnohorské kostnici začali rozebírat jednu ze čtyř velkých pyramid složených z lidských kostí. Po renovaci by měla být unikátní věž uvedena do původního stavu. Práce jsou součástí celkové rekonstrukce, která začala v roce 2014 a má trvat až deset let.

video: David Ondruš, iDNES.tv