V Ústí nad Labem pokračuje nehlášená technoparty

Od sobotní šesté hodiny ranní se za obchodním centrem Tesco v ústecké čtvrti Všebořice šíří zvuky techna. Na soukromém pozemku tu začala nehlášená hudební technoparty. Účastníci do krajského města začali přijíždět v pátek odpoledne poté, co museli vyklidit louku u Chuderova. Akce na soukromém pozemku by měla trvat do pondělí.

video: iDNES.cz