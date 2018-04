VIDEO: Královna Alžběta vtipkovala s dlouholetým přítelem Davidem Attenboroughem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Královna Alžběta vtipkovala s dlouholetým přítelem Davidem Attenboroughem

Britská královna Alžběta II. je známá svým smyslem po humor, který však na rozdíl od manžela prince Philipa neprezentuje veřejně moc často. Nyní si neodpustila několik vtípků v novém dokumentu o životním prostředí přírodovědce Davida Attenborougha. Neodpustila si ani vtípek na svůj účet. S Attenboroughem se shodli, že za 50 let by mělo být v zahradách paláce více stromů. „Ano, možná by mělo,“ řekla a po pauze s úsměvem dodala: „Ale já už tu nebudu.“

video: Reuters