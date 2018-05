VIDEO: Královna burlesky Dita Von Teese míří do Prahy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Světová královna burlesky Dita Von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show ,, The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru. 22. listopadu 2018 na večeru plném půvabu a svádění dokáže českému publiku, proč je považována za nejzářivější hvězdu tohoto žánru.

video: The art of the Teese