17letý mladík naboural několik aut, nadýchal 2 promile

Ve dvě hodiny ráno jeli do Daškovy ulice strážníci původně řešit rušení nočního klidu. Ve chvíli, kdy zastavili u nastartovaného auta a skupinky hlasitě se bavících mužů, dal se jeden z nich ihned na útěk. I přestože strážníci okamžitě požádali o pomoc další hlídku v terénu, muže se najít nepodařilo. Nastartované auto mělo zdeformované dveře a jedno ze zaparkovaných pak poškozený nárazník. Hlídka pojala podezření, že k tomu mohlo dojít během parkování. Mladíci ve věku 17 a 18 let měli několik verzí příběhu. Nejprve tvrdili, že to udělal muž, který utekl a že mu zavolají. Pak ale řekli, že ho vlastně neznají, potkali ho u rychlého občerstvení a jen ho požádali, aby jim auto přeparkoval. V poslední verzi se pak 17letý mladík přiznal, že auto řídil on. Na dotaz, zda požil alkohol, odpověděl, že ano. To následně potvrdila i zkouška s výsledkem přes 2 promile. Během řešení se na místo dostavil otec 18letého mladíka, který uvedl, že dal synovi klíče, aby mu z auta přinesl věci, které si tam zapomněl. Když se dlouho nevracel, šel ho hledat.

video: MP Praha