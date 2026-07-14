Trest není nepřiměřeně mírný, potvrdil soud řidiči porsche tříletou podmínku za smrtelné zranění ženy s kočárkem
Za sražení matky s kočárkem na chodníku v Praze 9 potvrdil v úterý odvolací soud řidiči porsche Adamu Coubalovi tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. Podle něj nemohl vědět, že za volantem dostane další ze záchvatů, které končily krátkodobým bezvědomím. Pozůstalí označovali trest za příliš mírný.
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Trest není nepřiměřeně mírný, potvrdil soud řidiči porsche tříletou podmínku za smrtelné zranění ženy s kočárkem
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