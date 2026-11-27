„Nahrávka proti panu Krausovi byla zmanipulovaná.“ Poslechněte si celé odůvodnění rozsudku
Obvodní soud pro Prahu 2 v pátek zprostil čtyřiačtyřicetiletého herce Adama Krause obžaloby ze znásilnění bývalé partnerky. Podle předsedy senátu nebylo prokázáno, že skutek, pro který stanul Kraus před soudem, je trestným činem. Rozsudek není pravomocný.
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