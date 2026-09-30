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Advokát Jelínek si odpyká 3,5 roku za navedení k únosu. Co se stalo s přepadeným, zůstáva nejasné

Krimi | Soudy
Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpyká 3,5 roku vězení za to, že navedl svého známého k únosu expartnera své dcery. Trest mu ve středu pravomocně potvrdil odvolací soud. Jelínek, který se domáhal osvobození, čelil obžalobě z návodu k vraždě. Tělo přepadeného podnikatele se ale nenašlo, a justice proto advokáta kvůli nedostatku důkazů odsoudila jen za zbavení osobní svobody. Trojici únosců uložila osm, sedm a šest let za mřížemi.
video: iDNES.tv
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