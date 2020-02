VIDEO: Afghánci přicházejí k soudnímu líčení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Afghánci přicházejí k soudnímu líčení

Pět Afghánců, kterým je přes dvacet a tvrdí, že jim nebylo 18, bude v pondělí vypovídat u krajského soudu v Pardubicích za asistence tlumočníků jazyků dárí a paštunština. Výslech si vyžádala organizace Pomoc pro uprchlíky, která je zastupuje. Je to velmi neobvyklé, soudy rozhodují o bez přítomnosti uprchlíků.. Vtip je v tom, že to soudu extrémně komplikuje rozhodování, musel do sedmi dní sehnat tlumočníky, kterých je tady v zemi jen pár. Kdyby to takhle udělali všichni, tak to justice asi nezvládne.

