Afghánští chlapci se do srbského kamionu dostali rozříznutou střechou

Tři nezletilí uprchlíci z Afghánistánu přicestovali v srbském kamionu do jedné z náchodských firem. Chlapci ve věku 14, 15 a 16 let byli umístěni do Výchovného ústavu a střediska výchovné péče.

video: PČR