Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti
22. 10. 2026 13:52 Krimi
Brutální útok řidiče černého SUV na D6 sledovala osmiletá dcera napadené ženy. Když se agresor pokusil zmocnit palubní kamery, holčička ji stačila schovat. Záznam tak zachytil jednání, kvůli němuž už muž čelí podezření z několika trestných činů. Žena i její dcera si z děsivého zážitku odnášejí trauma, které jen tak nezmizí.
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