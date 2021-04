VIDEO: Agresivní pes opilého muže ohrožoval cestující v metru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hlídka strážníků městské policie jela ve středu večer pomoci do stanice metra Palmovka, kde měli problém s mužem, který spal ve vagónu a kolem něj pobíhal pes bez košíku. Po nějaké době se jim konečně podařilo muže probudit a společně se psem dostat na nástupiště. Muž, zjevně omámen alkoholem či drogami, měl problém sám se sebou. Vystrašený pes ho chtěl bránit a byl agresivní. Aby zajistili bezpečnost všech, jeden ze strážníků šel do auta pro náhubek. U výstupu směrem k autobusovému nádraží si všiml mladíka, který odpovídal popisu osoby hledané Policií ČR. Po kontrole totožnosti ho vyzval, aby jej následoval a vrátil se zpět na nástupiště. Muže z vagonu, u kterého hlídka stále neznala totožnost, pak strážníci vyzvali, aby psa zajistil. Situace kolem psa se pokusil využít hledaný 17letý mladík a chtěl z místa utéci. Byl okamžitě hlídkou zpacifikován a ruce mu „ozdobila“ pouta. Jeho pokusem se pak zřejmě inspiroval také muž z metra, i on se snažil nenápadně zmizet. Také jeho pokus ukončily donucovacími prostředky včetně pout. Mladík byl posléze převezen k dalšímu opatření na služebnu státní policie. Po zjištění totožnosti byla u 41letého muže provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1,3 promile. Záchranná služba ho pak převezla do nemocnice a jeho pes putoval do trojského útulku. Přestupkovým chováním dotyčného se bude zabývat správní orgán.

video: MP Praha