Jak se zpětně díváte na to, když jdete u židovské čtvrti a křičíte hesla Hamásu, zajímalo soudkyni
Za zvýšených bezpečnostních opatření projednával Obvodní soud pro Prahu 1 případ propalestinského aktivisty, který podle obžaloby na demonstracích v Praze podněcoval k nenávisti vůči Izraeli a projevoval sympatie k teroristům. Cizinec vinu odmítá. Tvrdí, že proti Židům nikdy negativně nevystupoval a projevy násilí odsuzuje.
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