Za podíl na anexi Krymu zpřísnil vrchní soud Rusovi Frančettimu trest z pěti na deset let vězení

Za založení organizované zločinecké skupiny, která se v roce 2014 podílela na anexi Krymu, zpřísnil ve středu pražský vrchní soud Rusovi Alexandrovi Frančettimu trest z pěti let vězení na deset. Vyhoštění z Česka mu pak z deseti let rozšířil na neurčitou dobu. Verdikt vynesený ve Frančettiho nepřítomnosti je pravomocný. Úřady v současné době nevědí, kde se Rus nachází. Pokud by byl v budoucnu na základě zatykače dopaden a vydán do Česka, mohl by požádat o konání nového hlavního líčení za své účasti.

video: iDNES.tv