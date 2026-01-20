Anonym hrozí výbuchem školám na Českokrumlovsku

Do obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku vyjeli dnes ráno policisté, včetně zásahové jednotky. Školám prostřednictvím elektronické pošty pohrozil anonym výbuchem. Děti jsou v bezpečí evakuované do tepla mimo školu. Pro některé si chodí rodiče a prarodiče a odvádějí je domů. Pyrotechnici z Prahy jsou na místě a prohledávají budovy.
