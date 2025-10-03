Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě

Krimi
Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval odpálením bomby. Tento týden škola takové situaci čelila už podruhé.
