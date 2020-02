VIDEO: Auto najelo na Liberecku do skupiny dětí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Auto najelo na Liberecku do skupiny dětí

Dvě děti utrpěly zranění poté, co do nich v Liberci najel osobní vůz. Podle policie jeho řidič nezvládl rozjezd a nekontrolovatelně vjel do dětí. Jedno museli záchranáři transportovat vrtulníkem do motolské nemocnice v Praze, druhé do nemocnice v Liberci.

video: Robert Satran