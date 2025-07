VIDEO: Auto v Praze večer porazilo autobusovou zastávku a sloup Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Auto v Praze večer porazilo autobusovou zastávku a sloup. Stalo se to v Průmyslové ulici. Zraněného řidiče a spolujezdce převezli záchranáři do nemocnice. Oběma mužům je kolem třia-dvaceti let. Jeden vyvázl s povrchovými oděrkami, druhý má zlomenou stehenní kost. Vyplývá to z informací hasičů na síti x a sdělení mluvíčch záchranky a policie. Ta zveřejní bližší informace během dnešního rána.

video: iDNES.tv