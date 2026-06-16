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Autobus se nevešel pod viadukt. Zčásti přišel o střechu

Krimi | KRIMI
K havárii autobusu do viaduktu nedaleko rakouských hranic na Českokrumlovsku vyjely v úterý dopoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle prvotního zjištění řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Zdravotníci ošetřili několik zraněných cestujících. Autobus přepravující cizince zčásti přišel o střechu. Provoz na železnici byl přerušen, silnice je uzavřena.
video: iDNES.tv
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