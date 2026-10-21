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Kauza AVE CZ: Státní zástupce se vyjadřuje k výhradám obhajoby

Krimi | Soudy
Zástupci firmy AVE CZ ve středu u soudu popřeli, že společnost úmyslně zkrátila povinné poplatky za ukládání odpadu na skládky v Čáslavi, Benátkách nad Jizerou, Mšeně a Hořovicích. Obžaloba je podle nich účelově napsaná tak, aby vytvářela dojem zásadního hospodářského deliktu. Zdůraznili, že AVE jednala v přesvědčení, že postupuje správně, a to na základě platných povolení vydaných státem a pod jeho pravidelným dohledem. Státní zástupce vyčíslil způsobenou škodu na 940 milionů korun, pro firmu žádá peněžitý trest přesahující miliardu korun.
video: iDNES.tv
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