Kauza AVE CZ: Státní zástupce se vyjadřuje k výhradám obhajoby
Zástupci firmy AVE CZ ve středu u soudu popřeli, že společnost úmyslně zkrátila povinné poplatky za ukládání odpadu na skládky v Čáslavi, Benátkách nad Jizerou, Mšeně a Hořovicích. Obžaloba je podle nich účelově napsaná tak, aby vytvářela dojem zásadního hospodářského deliktu. Zdůraznili, že AVE jednala v přesvědčení, že postupuje správně, a to na základě platných povolení vydaných státem a pod jeho pravidelným dohledem. Státní zástupce vyčíslil způsobenou škodu na 940 milionů korun, pro firmu žádá peněžitý trest přesahující miliardu korun.
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Kauza AVE CZ: Státní zástupce se vyjadřuje k výhradám obhajoby
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