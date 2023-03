VIDEO: Bacha, jedu! Řidič dodávky se vecpe přímo do rychlého pruhu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Notnou dávku arogance předvedl řidič modré dodávky na pražské Jižní spojce. Z připojovacího pruhu se během pár metrů dokáže dostat až do levého jízdního pruhu, a to i za cenu, kdy by každý slušný šofér počkal na vhodnější a bezpečnější příležitost. Dodávkář ale bezohledně hodí „myšku“ přímo před rozjeté auto v rychlém pruhu.

video: iDNES.tv