V Hořovicích se pokusil znásilnit ženu. Poznáte ho?
29. 7. 2026 9:12 Krimi
Berounští kriminalisté se od 11. července zabývají závažným trestným činem, kterého se měl dopustit zatím neznámý muž v Hořovicích. Asi hodinu po půlnoci z 10. na 11. července měl poškozenou ženu v ulici Vrbnovská oslovit neznámý muž, povalit ji na zem, osahávat na intimních partiích a násilím se pokusil z ženy strhat oblečení. Žena se aktivně bránila a muž následně z místa utekl. Kriminalisté poškozenou k celé věci vyslechli a současně zajistili a vyhodnotili i kamerové záznamy z místa události. Na kamerových záznamech je vidět neznámý muž, který na jednom místě prochází a následně ulicí probíhá. Policisté by muže potřebovali ztotožnit a vyslechnout. Šetřením kriminalisté zjistili, že tento muž se v nočních hodinách pohyboval v Discovinárně Zelený Strom v Hořovicích. Muž ze záznamu je asi 180 cm vysoký, střední postavy. Má tmavé vlasy a mohl by být ve věku mezi 25-35 lety. Na sobě měl oblečené bílé tenisky, džínové kalhoty a černé tričko s obrázkem. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte nebo máte k jeho osobě jakékoliv poznatky, které by policistům mohly pomoci s jeho ztotožněním, kontaktujte berounské kriminalisty na tel. čísle 606 665 995 nebo na lince 158. Žádáme i hosty, kteří byli ve večerních a nočních hodinách z 10. na 11. července ve výše zmíněné vinárně v Hořovicích a muže si mohli všimnout, aby se taktéž ozvali berounským kriminalistům. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stádiu pokusu. Za tento čin může pachateli hrozit až 10letý trest odnětí svobody.
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