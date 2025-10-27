Bezdomovec měl v igelitce 110 tisíc korun
Opilý starší muž s igelitkou peněz zaujal v pátek večer návštěvníky jedné hradecké restaurace. Když platil útratu, rozložil po stole bankovky v hodnotě přes 100 tisíc korun. Hosté měli strach, aby o ně nepřišel, proto jeden z nich přivolal strážníky. Ti muže napřed odvezli na záchytku.
01:13
Bourání mostu na Rudné v Ostravě
Domácí27. 10. 2025 17:46
00:55
Pašerácké balony z Běloruska budeme sestřelovat, oznámila litevská premiérka
Zahraniční27. 10. 2025 16:50
01:15
Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak. Šest zraněných
Domácí27. 10. 2025 16:46
00:41
Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala
Společnost27. 10. 2025 16:26
01:15
Mladík, který poškodil dveře večerky, daleko neutekl
Krimi27. 10. 2025 16:12
01:01
Na Šumavě chumelí, první nadšenci vytáhly běžky, silnice jsou sjízdné
Domácí27. 10. 2025 16:08
00:40
Orbán přijel za papežem. Žádal ho o podporu svého „protiválečného úsilí“
Zahraniční27. 10. 2025 15:56
01:23
Dodávka se po srážce s tramvají převrátila na bok. Jeden zraněný
Domácí27. 10. 2025 15:48
00:13
Krimi27. 10. 2025 15:40
00:54
Kostry zaplnily ulice, v Mexiku slaví Den mrtvých
Zahraniční27. 10. 2025 15:14
00:39
Šestice výrostků v Ostravě brutálně napadla školáka
Krimi27. 10. 2025 15:12
00:38
Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se
Zahraniční27. 10. 2025 14:40
00:32
Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud
Zahraniční27. 10. 2025 14:08
02:28
Sparťanští kapitáni Haraslín a Chlapík exkluzivně: Doma mi tak neříkejte!
Sport27. 10. 2025 14:02
03:29
Na Donbas jsem jel z vlastní iniciativy, chtěl jsem zjistit pravdu, tvrdí obžalovaný muž
Krimi27. 10. 2025 13:46
01:00
Jak vypadá zázemí Horácké arény, nejmodernější haly v Česku
Domácí27. 10. 2025 13:32
01:03
Babiš: Ministerstvo pro místní rozvoj rušit nebudeme. Musíme ho dát do pořádku
Domácí27. 10. 2025 13:26
00:20
Ženy vidí na plzeňském nádraží muže u pisoárů
Domácí27. 10. 2025 13:22
01:57
Pražský soud začal napotřetí projednávat případ spolku proruských domobranců
Krimi27. 10. 2025 13:18
00:47
Při výlovu Vrkoče vytáhli rybáři přes 200 tun ryb
Domácí27. 10. 2025 12:56
