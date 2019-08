VIDEO: Drogy všech druhů našli policisté při kontrolách festivalu v Milovicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Drogy všech druhů našli policisté při kontrolách festivalu v Milovicích

Pervitin, heroin, marihuana či další drogy. To všechno našla policie u návštěvníků festivalu Let It Roll ve středočeských Milovicích. Na největší drum and bassovou akci na světě má dorazit na 25 tisíc lidí, většina z ciziny.

video: iDNES.tv