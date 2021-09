VIDEO: Boj o život na benzince: Vystoupil z auta a zkolaboval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boj o život na benzince: Vystoupil z auta a zkolaboval

V neděli odpoledne zastavil 63letý muž, který cestoval se stejně starým kamarádem, na benzinové čerpací stanici Shell, na 58km dálnice D1, kde chtěl při návratu z dovolené z Maďarska načerpat pohonné hmoty. Na to již ale nedošlo. Jakmile vystoupil z vozu, sesunul se k zemi a zkolaboval. Muži v bězvědomí příspěchalo na pomoc několik svědků, kteří zahájili masáž srdce. Do dvou minut dorazila na místo i dvoučlenná hlídka policistů z dálničního oddělení Bernartice. Policisté již k muži vybíhali i s automatizovaným externím defibrilátorem, kdy přístroj po přiložení elektrod doporučil dva výboje. V resuscitaci následně pokračovali záchranáři. Do zdravotnického zařízení pak 63letého cizince převáželi ve stabilizovaném stavu.

video: Policie ČR