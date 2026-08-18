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Bouřka poničila kemp v Bělči nad Orlicí

Krimi | KRIMI
V kempu v Bělči nad Orlicí bouře vyvrátila čtyři vzrostlé stromy, které poškodily několik chatek a zaparkovaných aut. Událost se obešla bez zranění.
video: iDNES.tv
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