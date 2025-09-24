Muži v jabloneckém parku brutálně zbili ženu

Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí a smýkají s ní o zem. Policie incident, k němuž došlo v neděli 21. září před půl sedmou večer, vyšetřuje.
video: Jarin Horna
