VIDEO: Rvačka v parku, jeden ze dvou útočníků kopal muže do hlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rvačka v parku, jeden ze dvou útočníků kopal muže do hlavy

V pátek po půlnoci zamával na Karlově náměstí v Praze na projíždějící autohlídku městské policie muž s tím, že v parku u kašny dochází k potyčce několika osob. Strážníci se spojili s další hlídkou a společně vběhli do parku. Uprostřed hloučku ležel na zemi muž, další dva stáli nad ním a jeden z dvojice kopal ležícího do hlavy. Přítomné byly i dvě ženy, které se snažily muže uklidnit. Když útočníci spatřili hlídky, dali se na útěk. Jeden muž uposlechl výzvy a zastavil se, druhý pokračoval v útěku. Strážníci ho po několika metrech dostihli a zadrželi. K napadenému muži, který krvácel z úst a stěžoval si na bolest hlavy, přivolali záchrannou službu. Ta ho převezla k ošetření do nemocnice. Útočníci skončili na policii.

video: MP Praha