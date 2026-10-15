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Opilý muž brutálně zaútočil na sestru v bratislavské nemocnici

Krimi
Zdravotní sestra v bratislavské nemocnici si všimla, že se chtěl opitý muž vymočit na chodbě čekárny. Požádala ho, aby svou potřebu odešel vykonat na toaletu, která se nacházela hned vedle. Muž na sestru zaútočil, udeřil jí do hlavy a začal jí škrtit.
video: Univerzitná nemocnica Bratislava
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