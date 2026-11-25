Bývalý olympionik stojí u soudu kvůli zpronevěře. Tvrdil, že zachraňuje peníze
25. 11. 2026 17:34 Krimi
Bývalý olympionik a někdejší znojemský zastupitel za SPD Květoslav Svoboda čelí obžalobě, že zpronevěřil peníze z městského podniku, v němž byl necelé dva roky jednatelem.
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Bývalý olympionik stojí u soudu kvůli zpronevěře. Tvrdil, že zachraňuje peníze
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