Bývalý účetní soudu má jít do vězení

Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc v pondělí znovu stanul před Krajským soudem v Ústí nad Labem kvůli obžalobě ze zpronevěry více než 16 milionů korun. Krajské státní zastupitelství na něj podalo novou obžalobu poté, co Vrchní soud v Praze v únoru zrušil předchozí rozsudek a případ vrátil k došetření kvůli procesní chybě. Nyní mu soud uložil 6 let a 6 měsíců vězení. Musi také uhradit způsobenou škodu. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání.Sdílet video na FB