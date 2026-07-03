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Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku

Krimi | KRIMI
Provoz na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku v pátek dopoledne zastavila čelní srážka dvou nákladních vozidel. Kamiony začaly po nehodě hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Silnice je neprůjezdná, policie odklání dopravu, sdělila mluvčí policie Jana Kroutilová. Uzavírka potrvá několik hodin, policie doporučuje na cestu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem volit jinou trasu.
video: PČR
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