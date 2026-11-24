Pokus o sebevraždu zcela uzavřel silnici i železnici v Černošicích
24. 11. 2026 14:12 Krimi
V Černošicích aktuálně zasahují složky IZS kvůli člověku, který vyhrožuje skokem z okna místního hotelu. Z důvodu zásahu je v oblasti kompletně uzavřená silnice, zastavený je i provoz vlaků.
02:15
Trailer k filmu K-Pop: Debut
Společnost24. 11. 2026 16:14
00:27
Padly tresty za falešné lístky na Slavii s Barcelonou v Lize mistrů
Domácí24. 11. 2026 16:10
00:43
Představení autonomního pozemního robotu Taros
Domácí24. 11. 2026 15:48
00:32
Takto si Češka Veronika Gracien žije v Japonsku
Lifestyle24. 11. 2026 15:34
01:06
Řidič kamionu zkolaboval a porazil svodidla, na pomoc přispěchali svědci nehody
Domácí24. 11. 2026 15:30
09:13
SportBar: Jestli zítra prohraješ, už nechoď. Přátelství Štěpánka s Mourinhem začalo pivem
Sport24. 11. 2026 15:10
01:01
Macinka vyjádřil solidaritu Polsku, na které dopadly ruské střely
Domácí24. 11. 2026 15:02
01:40
Pokus o sebevraždu zcela uzavřel silnici i železnici v Černošicích
Krimi24. 11. 2026 14:12
00:33
Na ruskou loď ve Finském zálivu zaútočila Ukrajina
Zahraniční24. 11. 2026 13:46
01:43
Kanec Karel je v Brně celebritou, místní mu fandí
Domácí24. 11. 2026 13:24
01:53
Slovenský parlament zrušil možnost korespondenčního hlasování ze zahraničí
Zahraniční24. 11. 2026 13:16
03:22
Jde to proti všem lidem v zemi, varuje Jurečka před legalizací švarcsystému
Domácí24. 11. 2026 13:14
04:27
S Redlem jsem probíral i neveřejné informace, připustil Gazdík. Navštěvovali se také u sebe doma
Krimi24. 11. 2026 12:52
03:15
TOP 09 i ODS nabízí hlasy Babišovi, když přidá peníze na obranu
Domácí24. 11. 2026 12:38
00:38
Honor Win 2
Technika24. 11. 2026 12:34
00:54
Bez oslav a vítání. Japonská premiérka se v Číně dočkala skromného přijetí
Zahraniční24. 11. 2026 11:56
01:36
Ruské střely v Polsku? Česko je připraveno zemi pomoci, shodli se Zůna a Hlaváč
Domácí24. 11. 2026 11:38
02:53
Čtvrtníček v hlavní roli. V Brně vzniká film Až na ten konec dobrý
Domácí24. 11. 2026 11:34
00:51
Soud rozhodl v kauze parkovacího domu v Pardubicích. Exprimátor dostal pokutu
Domácí24. 11. 2026 11:12
00:49
Ruský dron dopadl v Kyjevě na obytný dům
Zahraniční24. 11. 2026 10:48
Následující videa
04:27
S Redlem jsem probíral i neveřejné informace, připustil Gazdík. Navštěvovali se také u sebe doma
00:39
V kauze Dozimetr předvolal soud expředsedu STAN Gazdíka. Na dotazy soudce odpovím, řekl při příchodu
01:02
Na stavbě nové tribuny v Ďolíčku se převrátil jeřáb
01:08