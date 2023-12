VIDEO: Černý pasažér vyhrožoval revizorům mačetou, odzbrojil ho cestující Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na začátku listopadu kontrolovali dva revizoři ve stanici metra Vysočanská neznámého muže a zjistili, že u sebe nemá lístek. Z toho důvodu ho z přepravních prostor vykázali, avšak on místo toho na revizory vytáhl mačetu a hrozil, že je všechny pobodá. Toho se zalekli a raději mu částečně uvolnili cestu. Celého incidentu si povšiml náhodný neznámý cestující s červeným batohem na zádech, který agresora během chvíle odzbrojil, mačetu zahodil do kolejiště a poté pokračoval dál ve své cestě. Policisté by teď rádi mluvili jak s cestujícím, tak i útočníkem. Pokud je znáte, kontaktujte policisty na lince 158.

video: Policie ČR