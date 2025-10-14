Stíhaný exkontrolor ČAK: Obvinění z korupce kategoricky odmítám
Obvodní soud pro Prahu 1 začal v úterý řešit případ advokáta Martina Grubnera, který si podle obžaloby vyžádal od svého vietnamského kolegy Phama Viet Do úplatek 400 tisíc korun za to, že projde kontrolou České advokátní komory. Grubner vinu odmítá. Pham Viet Do se ke korupci přiznal.
Pošta v Třebíči proslula neobjasněnou velkou loupeží
Domácí14. 10. 2025 17:00
Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů
Zahraniční14. 10. 2025 16:46
Reportér, zpěvák i oběť. Tvář palestinské propagandy zabili konkurenti Hamásu
Zahraniční14. 10. 2025 15:46
Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů v Brně
Domácí14. 10. 2025 15:20
Krimi14. 10. 2025 15:16
„Nechtěl jsem žít v hříchu." Někdejší advokát přiznal, že uplatil kontrolora ČAK
Krimi14. 10. 2025 15:16
Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou
Lifestyle14. 10. 2025 14:24
Mrtvý a vážně zranění na Rakovnicku. Policie vyšetřuje násilný čin
Krimi14. 10. 2025 14:16
Hamas veřejně popravuje Palestince obviněné ze spolupráce s Izraelem
Zahraniční14. 10. 2025 14:16
Žongluje ústy s pingpongovými míčky. Pro někoho nechutnost, přiznává performerka
Lifestyle14. 10. 2025 14:00
Po mně má vzhled, po manželce špatné oči, říká Kotek o synovi
Společnost14. 10. 2025 14:00
800 kilo kortenu se proměnilo v sochu plemenného býka
Domácí14. 10. 2025 13:52
Napadení před Lucerna Music Barem. Policie pátrá po útočníkovi
Krimi14. 10. 2025 13:34
Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká
Lifestyle14. 10. 2025 13:34
Izraelské útoky proměnily Gazu za dva roky v trosky
Zahraniční14. 10. 2025 13:28
Kasárna T. G. Masaryka jdou po 100 letech k zemi
Domácí14. 10. 2025 13:00
Pavlovi přijeli do Ústeckého kraje
Domácí14. 10. 2025 12:20
Policisté chtěli vyhnat Emila ze zahrady, za vyrušení je trochu prohnal
Domácí14. 10. 2025 12:12
