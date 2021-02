VIDEO: Českého džihádistu propustili z vězení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Českého džihádistu propustili z vězení

Český džihádista je z vězení venku. Okresní soud v Lounech vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Původně si měl Jan Silovský odsedět za terorismus šest let za to, že se v roce 2016 pokusil dostat do Sýrie, kde se chtěl připojit k bojovníkům Islámského státu (IS). Ve vězení nakonec strávil čtyři roky.

video: iDNES.tv