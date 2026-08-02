Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů
Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Na místě se muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na místě byla zásahová jednotka, vyjednavač i záchranáři.
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