Auto sjelo pod pražským Vyšehradem do Vltavy. Na místě zasahovali potápěči

Hasiči a policie zasahovali na Podolském nábřeží, kde sjelo vozidlo do Vltavy. Podle pražských hasičů jsou „osoby z vozidla v bezpečí mimo automobil“. Uvedli to na sociální síti X. Do akce se zapojili policejní potápěči, kteří potopený vůz už zajistili.

video: iDNES.tv